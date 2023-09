Infomaniak lanciert kostenlose, werbefreie Mail-Lösung auf Open-Source-Basis

(Quelle: Infomaniak)

12. September 2023 - Infomaniak hat eine werbefreie und kostenlose Mail-Lösung lanciert, die mit 20 GB Speicherplatz für Mails, 15 GB für Dateien sowie Datenhaltung Schweiz kommt und die sicher sein soll.

Der Schweizer Cloud- und Hosting-Anbieter Infomaniak hat Infomaniak Mail lanciert . Dabei handelt es sich laut Infomaniak um eine in der Schweiz entwickelte und auf Open Source basierende Mail-Lösung, welche den Anspruch hat, seine Nutzer vor Betrug und Sicherheitsrisiken zu schützen. Ausserdem möchte Infomaniak mit seiner Mail-Lösung eine "echte ethische Alternative zu den Web-Giganten bieten, die viel zu viel Einfluss auf die Daten und die Privatsphäre der Menschen besitzen", so Marc Oehler, CEO von Infomaniak.Die kostenlose Maillösung, mit der private Nutzer adressiert werden, soll frei von Werbung sein, einfach in der Benutzung und sicher – unter anderem dank automatischem Schutz vor Phishing, Viren und Spam, der automatischen Sperrung potenziell gefährlicher Remote-Inhalte oder dank der Meldung von Nachrichten neuer Absender oder Kontakte, die nicht dem Adressbuch hinzugefügt wurden. Und: Die Daten werden unter Einhaltung des DSG und der DSGVO in der Schweiz gespeichert, so Infomaniak.