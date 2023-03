Infomaniak baut seinen Support aus

(Quelle: Infomaniak)

23. März 2023 - Um dem Kundenbedürfnis nach schnellem Support Rechnung tragen zu können, baut Infomaniak seinen persönlichen Support aus. Angeboten wird er in drei Service-Leveln.

Infomaniak steht seinen Kunden laut eigener Aussage 24 Stunden täglich per Support zur Seite. Kunden würden gemäss dem Unternehmen nach einer direkten Ansprechperson verlangen und diesem Bedürfnis will Infomaniak mit dem Ausbau seines Support-Bereiches nachkommen. Marc Oehler, CEO von Infomaniak , erklärt: "Seitdem wir unseren Infrastructure-on-Demand-Service (IaaS) anbieten, gewinnen wir immer mehr Partner und Kunden, deren geschäftliche Aktivitäten den direkten Draht zu einer festen Kontaktperson und eine sofortige Reaktion rund um die Uhr erfordern."Die Dienstleistung muss von den Kunden abonniert werden und wird monatlich in Rechnung gestellt. Infomaniak stellt drei verschiedene Service-Levels zu Verfügung: Plus (50 Franken pro Monat), Pro (250 Franken pro Monat oder 10 Prozent des Gesamtbetrags der Produkte, wenn dieser 2500.–/Monat übersteigt) sowie Enterprise (1000 Franken pro Monat oder 10 Prozent des Gesamtbetrags der Produkte, wenn dieser 10'000.–/Monat übersteigt).