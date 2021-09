Infomaniak lanciert Public-Cloud-Lösung für KMU und öffentliche Institutionen

(Quelle: Infomaniak)

28. September 2021 - Infomaniak bietet seine in der Schweiz gehostete Cloud-Lösung, die bisher grossen Organisationen vorenthalten war, nun allen Unternehmen und öffentlichen Institutionen an.

Der Genfer Web- und Cloud-Hoster Infomaniak bietet seine eigene Cloud-Lösung neu auch für KMU und öffentliche Institutionen an. Die zugrunde liegende IaaS-Cloud-Infrastruktur basiert auf Openstack und wurde durch eigene Mitarbeitende entwickelt, die am CERN, für die Debian-Community und für Openstack tätig waren. Darauf werden auch die Tools der Infomaniak Suite gehostet, wie Kdrive, Kmeet und Infomaniak Mail. Mit dem Angebot will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge eine "unabhängige Alternative" für die Lösungen der Web-Giganten ins Feld führen.Die kleinste Instanz mit einer CPU und 2 GB RAM ist ab 2.95 Franken pro Monat erhältlich, wobei die Nutzer nur die effektiv verbrauchten Ressourcen bezahlen und die Möglichkeit haben, die Rechenleistung wenn nötig anzupassen. Ein Stufensystem soll es ausserdem erlauben, das Budget unter Kontrolle zu halten. Bei Eröffnung eines neuen Accounts erhalten die Kunden zudem ein Startguthaben von 300 Franken, mit dem sie die Services ausprobieren können. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Public-Cloud-Lösung von Infomaniak. (luc)