Nach Hackerangriff: Aus für Medien-Login Onelog

Onelog, die 2021 lancierte
Single-Sign-on-Lösung für die Schweizer Medienlandschaft, ist gescheitert. Stattdessen will die Allianz bestehend aus der TX Group
, Ringier
, NZZ
und CH Media
den Fokus nun auf ein gemeinsames Werbe-Ökosystem legen. Dieses besteht aus OneID (ID-Lösung für digitale Werbung), OneDSP (Plattform für automatisierten Einkauf von Werbeflächen) und OneDMP (Verwaltung und Analyse von Nutzerdaten). "Statt des ursprünglich geplanten gemeinsamen Login-Modells (OneLog) konzentrieren sich die Medienhäuser nun konsequent auf den Aufbau dieses starken, unabhängigen Advertising-Ökosystems", wie es in einer Medienmitteilung heisst.
Vor rund einem Jahr wurde Onelog gehackt.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte nur ein Teil der Allianz die Lösung überhaupt eingebunden, CH Media und NZZ schoben die Integration noch auf. Zwar geht die Medienmitteilung zum Umschwenken des Fokus nicht auf den Angriff ein, es ist jedoch davon auszugehen, dass der Hack und der damit einhergehende Vertrauensverlust eine Rolle gespielt haben dürften.
Gegenüber
"persönlich.ch" führt Ringier aus, dass man selbst als auch die Medien der TX Group noch übergangsmässig Onelog nutzen werden, bevor wieder auf eigene Lösungen umgestellt wird.
(win)