Unsicherheiten um Onelog-Hack dauern an

Die Unsicherheiten rund um den Cyberangriff auf Onelog – die Login-Lösung der grössten Medienhäuser in der Schweiz – dauert an. Laut einer neuen Mitteilung der TX Group (Tamedia) laufen die Ermittlungen weiter, Neuigkeiten sind den jüngsten Kommunikationsanstrengungen jedoch kaum zu entnehmen. Damit sind auch die Inhalte von Tamedia bis auf weiteres offen zugänglich.Man arbeite weiter "mit Hochdruck gemeinsam mit allen beteiligten Unternehmen an Massnahmen", um die Dienste wiederherzustellen, wie es vonseiten der TX Group heisst. Auch ist von umfassenden Untersuchungen und engem Kontakt mit Behörden in der Schweiz und der EU die Rede. Nach wie vor wurde nicht bekanntgegeben, welche Daten die Angreifer gestohlen oder verschlüsselt haben. Laut der offiziellen Kommunikation verwaltet Onelog lediglich Login-Daten, laut "Inside Paradeplatz" jedoch deutlich mehr: Dort ist etwa auch von Alter, Geschlecht und Konsumvorlieben zu lesen.Die Onelog-Allianz, zu denen die grössten Medienhäuser der Schweiz gehören, darunter Ringier Tamedia , SRG, CH Media und NZZ , wollen laut eigener Aussage weiter aktiv und transparent kommunizieren. Die Portale und Daten von CH Media und NZZ sind übrigens nicht direkt vom Angriff betroffen – sie haben zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Onelog migriert. (win)