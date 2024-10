Hackerangriff auf Schweizer Medien-Login-Plattform

Ein Hackerangriff hat heute laut SRF News für den Ausfall der Login-Plattform OneLog gesorgt, die mitunter von den Tamedia-Titeln, Ringier oder SRF genutzt wird. Die Medienhäuser haben sich in der Folge dazu entschlossen, alle Inhalte frei zugänglich zu machen, inklusive den E-Papers; dies, um die Abonnenten nicht von den Artikeln auszuschliessen. Ebenfalls beeinträchtigt wird die Kommentarfunktion, da diese ebenfalls von der Authorisierung via OneLog abhängig ist. Laut dem SRF-Bericht sind die Verlagshäuser CH Media und NZZ zwar am Gemeinschaftsunternehmen OneLog beteiligt, nutzen die Lösung selbst aber nicht und haben damit auch nicht mit den aktuellen Problemen zu kämpfen.Betroffen sollen einzig die Login-Daten der Nutzerinnen und Nutzer sein, jedoch keine weiteren Daten. Laut OneLog arbeite man mit Hochdruck an der Wiederherstellung der betroffenen Dienste und sei im Kontakt mit den Behörden. Über konkrete Details des Hackerangriffs wurde bis anhin nichts bekanntgegeben. (rd)