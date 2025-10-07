cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
OpenAI bringt Apps in ChatGPT und ein neues Apps SDK
Quelle: Depositphotos

OpenAI bringt Apps in ChatGPT und ein neues Apps SDK

OpenAI bringt Apps direkt in den Chat und startet parallel eine Entwickler-Vorschau für das Apps SDK. Zum Start ist das Angebot nur für angemeldete Nutzer ausserhalb der EU in Free, Go, Plus und Pro verfügbar. Eine Freigabe für die EU ist angekündigt.
7. Oktober 2025

     

Nutzerinnen und Nutzer können künftig direkt im Gespräch mit Apps arbeiten, während Entwickler mit dem neuen Apps SDK loslegen können. OpenAI erklärt, dass Apps in ChatGPT auf natürliche Sprache reagieren, interaktive Oberflächen in den Chat bringen und sich vom System passend zur Situation vorschlagen lassen oder per Namen aufrufbar sind. Zum Start sind unter anderem Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify und Zillow in ersten Märkten verfügbar. Das Unternehmen geht davon aus, die Apps auch bald für EU-Nutzer bereistellen zu können.

Für Entwickler stellt OpenAI das Apps SDK als Open-Source-Vorschau bereit. Die Grundlage bildet laut Unternehmen das Model Context Protocol, über das ChatGPT sicher auf externe Tools und Daten zugreifen kann. Dokumentation, Designrichtlinien und Beispielprojekte sollen den Einstieg erleichtern.


Zur Verwendung schildert OpenAI einfache Befehle wie "Spotify, erstelle eine Party-Playlist" oder kontextbasierte Vorschläge, etwa eine Zillow-Karte bei Wohnungssuche direkt im Chat. Weitere Partner wie AllTrails, Doordash, Khan Academy, Instacart, Peloton, Opentable, Target, Thefork, Tripadvisor, Thumbtack und Uber sollen im Lauf des Jahres folgen. Apps für Business, Enterprise und Edu sowie ein App-Verzeichnis sind ebenfalls angekündigt. (dow)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

OpenAI bringt mit Sora 2 neue Version der Video-KI

 1. Oktober 2025 - OpenAI geht mit Sora 2 an den Start. Das Modell zur Video- und Audiogenerierung soll deutlich bessere Ergebnisse liefern. Parallel erscheint auch eine iOS-Anwendung.

ChatGPT macht Shoppen direkt im Chat möglich

 30. September 2025 - Mit "Instant Checkout" ermöglicht OpenAI ab sofort Einkäufe direkt in ChatGPT: In den USA können Free-, Plus- und Pro-Nutzer sofort bei US-Etsy-Shops bestellen, Anbindungen an über eine Million Shopify-Händler sollen folgen.

OpenAI bringt ChatGPT Pulse

 29. September 2025 - ChatGPT recherchiert künftig in der Nacht automatisch weiter und stellt die Ergebnisse am nächsten Tag anschaulich vor. Das neue Feature nennt sich ChatGPT Pulse und ist momentan als Vorschau für ChatGPT-Pro-Abonnenten in den Mobile Apps verfügbar.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER