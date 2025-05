Provider-Treue steigt, Gomo und Wingo mit zufriedensten Kunden

Gemäss der neuesten Zufriedenheitsumfrage des Vergleichsportals Bonus.ch , für die gut 3500 Personen befragt wurden, sind Herr und Frau Schweizer ihrem Mobilfunkprovider treuer als auch schon. "Der Preiskrieg, den sich die Mobilfunkbetreiber seit mehreren Jahren liefern, scheint allmählich eine Schwelle zu erreichen, an der die Rentabilität unter Druck gerät. Dies hat zur Folge, dass die Zahl der Anbieterwechsel abnimmt", schreibt das Portal dazu.So ist der Anteil jener, die innerhalb der letzten zwei Jahre ihren Anbieter gewechselt haben, 2025 auf 22 Prozent gesunken – gegenüber 28 Prozent in den beiden Jahren zuvor. Erstmals seit 2021 ist auch der Anteil der Personen gestiegen, die seit über fünf Jahren beim selben Anbieter bleiben. Dieser Wert liegt aktuell bei 55 Prozent, nachdem er im letzten Jahr mit 48 Prozent ein Tief erreicht hatte. Vor zehn Jahren waren es noch 68 Prozent. Die Wechselrate junger Menschen nimmt ebenfalls ab. Während 2024 noch über die Hälfte der unter 30-Jährigen den Anbieter in den letzten zwei Jahren gewechselt hatte, sind es 2025 nur noch 36 Prozent. In der Altersgruppe 60 plus liegt dieser Wert bei 21 Prozent. Grundsätzlich zeigt sich eine Zunahme der Treue mit steigendem Alter.Auch regional bestehen Unterschiede: Besonders loyal zeigen sich die italienischsprachigen Schweizerinnen und Schweizer mit 62 Prozent Treue über fünf Jahre hinweg, während in der Deutschschweiz dieser Wert bei 53 Prozent liegt. Gleichzeitig ist hier die Wechselrate mit 25 Prozent am höchsten.