Schweizer Mobilfunk-Kunden werden untreuer

(Quelle: Twint)

22. März 2023 - In den letzten zwei Jahren haben 28 Prozent der Schweizer Mobilfunk-Kunden ihren Anbieter gewechselt. Am zufriedensten sind sie mit Wingo, wie eine Erhebung von Bonus.ch zeigt.

Das Schweizer Online-Vergleichsportal Bonus.ch hat die Ergebnisse seiner jährlichen Umfrage zum Thema Mobiltelefonie veröffentlicht, an der sich mehr als 2600 Personen beteiligt haben sollen. Ein Ergebnis wird dabei besonders herausgestrichen, nämlich, dass die Treue zu den Mobilfunkanbietern sinkt.Während laut Bonus.ch der Anteil der Kunden, die seit mehr als fünf Jahren beim selben Anbieter sind, im Jahr 2016 noch 68 Prozent betrug, so liegt er aktuell offenbar nur noch bei 53 Prozent. Das sind auch 7 Prozent weniger also noch vor einem Jahr. Gleichzeitig stieg der Anteil der Personen, die in den letzten zwei Jahren ihren Anbieter gewechselt haben, von 20 Prozent im Vorjahr auf 28 Prozent. Besonders wechselwillig waren Abonnenten unter 30 Jahren. Insgesamt soll die Treue mit dem Alter zunehmen.Die Hälfte der Anbieterwechsel ist gemäss dem Online-Vergleichsportal auf ein attraktiveres Angebot der Konkurrenz zurückzuführen. Als zweithäufigster Grund soll die Unzufriedenheit mit den aktuellen Leistungen (18%) genannt worden sein.