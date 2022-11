Die günstigsten und teuersten Mobilfunk-Abos und Prepaid-Angebote

2. November 2022 - Die Preisunterschiede bei Schweizer Handytarifen sind enorm – gerade für Wenignutzer. Diese haben die Wahl zwischen jährlichen Kosten von 54 bis 634 Franken.

Der Online-Vergleichsdienst "Moneyland.ch" hat erneut eine Analyse der Schweizer Handytarife veröffentlicht und kommt zum Schluss, dass es riesige Preisunterschiede zwischen den Anbietern und Angeboten gibt. Telekom-Experte Ralf Beyeler hat dabei wieder zwischen den drei Nutzerprofilen Wenignutzer (fünf zweiminütige Telefonate und 500 MB Daten pro Monat), Normalnutzer (30 Telefonate à 3 Minuten, 5000 MB Daten) und Vielnutzer (unimitierte Telefonate und Daten) unterschieden. Angebote für Wenignutzer gibt es ab knapp 54 Franken pro Jahr, Normalnutzer zahlen jährlich im Minimum rund 160 und Vielnutzer ab 216 Franken (Preise jeweils fürs erste Jahr gerechnet, inklusive günstigstes Aktionsangebot).Bei den Wenignutzern zeigt sich eine fast schon extreme Preisspanne: Das günstigste Angebot Duo Nano (Prepaid) für 53.80 pro Jahr kommt von Mucho, das teuerste ebenfalls von Mucho: Das Abo Mucho Swiss schlägt mit 633.80 Franken zu Buche. Auch Normalnutzer zahlen bei Mucho (Prepaid Duo Mini) mit 209 Franken im Normaltarif am wenigsten – hier gibt es allerdings im Moment zwei Aktionsangebote von Gomo und Quickline, die noch günstiger sind. Am meisten berappen Normalnutzer bei Salt Prepaid, nämlich 882.80 pro Jahr. Und Vielnutzer profitieren am besten bei Digital Republic, wo das Abo Flat 10 240 Franken pro Jahr kostet. Aktionsangebote finden sich bei Digitec (Connect) und Salt (Start Max) für jeweils unter 230 Franken. Am teuersten ist Salt Swiss Max für 899.35 Franken im ersten Jahr. (ubi)