Neues Comparis-Siegel für Mobilfunk- und Internet-Anbieter

Im Rahmen eines neuen Comparis-Siegels haben Konsumentinnen und Konsumenten 2024 neu auch die besten Mobilfunk- und Internet-Anbieter bewertet. Das Comparis-Siegel, ein Qualitätslabel des Online-Vergleichsportals, wurde dieses Jahr eingeführt. Neu werden die Kategorien Platin (ab Note 5,5), Gold (Noten 5,2 bis 5,4) und Silber (ab Note 5) für die Kundenzufriedenheit verliehen. Für sämtliche Produkte werden die gleichen Dimensionen erhoben: erstens Preis/Leistung, zweitens Qualität und Service, drittens Kommunikation und Transparenz und viertens Touchpoints und Kontakt. Die Sieger pro Dimension erhalten neu jeweils eine zusätzliche Auszeichnung.Bei den Handy-Abos erhielt die Swisscom-Tochter Wingo die beste Bewertung und somit das Gold-Siegel (Note: 5,3), gefolgt von M-Budget (Note: 5,2, ebenfalls Gold-Siegel). Platz 3 teilen sich GoMo, Lebara und Quickline mit der Note 5,1 (Silber). Insgesamt wurden 13 Mobilfunk-Anbieter bewertet. Während Wingo die Note 5,3 erhält, liegt der bekannte Telco Sunrise abgeschlagen mit der Note 4,8 dahinter. 2024 erhielt kein Telco-Unternehmen das Platin-Siegel.«Es fällt auf, dass vor allem günstige Anbieter positiv bewertet werden. Diese haben in den letzten Jahren in einfachere Prozesse und besseren Support investiert», sagt Comparis-Telecomexperte Jean-Claude Frick.

iWay bester Internet-Anbieter

Die beste Bewertung für Internet-Abos konnte iWay für sich gewinnen und erhält das Gold-Siegel (Note: 5,4), gefolgt von Wingo (Note: 5,2, ebenfalls Gold) und M-Budget (Note: 5,1, Silber).iWay wurde in allen Einzeldimensionen am besten bewertet: In der Dimension Preis/Leistung gabs die Note 5,4, in Qualität und Service 5,3, für Information und Transparenz die Note 5,1, in der Dimension Touchpoints und Kontakt 5,2 sowie Note 5,5 bei der Gesamtzufriedenheit. Bei der Dimension Information und Transparenz teilt sich iWay den ersten Platz mit dem Telco Quickline, der ebenfalls mit der Note 5,1 ausgezeichnet wurde. Bewertet wurden 10 Internet-Anbieter. Auch bei den Internet-Anbietern landet Sunrise mit der Note 4,7 wieder weit hinten, gefolgt von Swisscom und Salt , die je die Note 4,9 erhielten, während der kleine Anbieter iWay die Note 5,4 einheimsen konnte. «Die generell gute Breitbandanbindung in der Schweiz ermöglicht es einer Vielzahl von Anbietern, günstige Angebote zu schnüren. Je nach Zugangstechnologie sind damit sehr hohe Surfgeschwindigkeiten möglich», erklärt Frick. (cma)