Weniger Schweizer kaufen dieses Jahr ein Smartphone

Steigende Mieten, Krankenkassenprämien und die Inflation führen dazu, dass Schweizerinnen und Schweizer ihr Handy nun vier Jahre und länger nutzen möchten. Die Kaufabsicht sank von 44,6 auf 38,4 Prozent. "Die neuesten Modelle bekannter Smartphone-Hersteller unterscheiden sich oft kaum vom Vorgängermodell. Das und der steigende Druck auf das Portemonnaie führen dazu, das Smartphone länger nutzen zu wollen. Die Lust, sich ein neues Smartphone zuzulegen, ist infolge der Inflation aktuell auf dem tiefsten Stand seit vier Jahren und dürfte auch in diesem Jahr tief bleiben", meint Comparis-Digitalexperte Jean-Claude Frick.Ausserdem wollen mit 51 Prozent über die Hälfte der Konsumierenden ihr nächstes Smartphone vier Jahre oder länger nutzen. Die Schweiz bleibt weiterhin ein Apple-Land: Dessen Marktanteil bleibt stabil auf 46,7 Prozent. Insbesondere die jüngere Zielgruppe ist nach Angaben von Comparis in der Hand des kalifornischen Herstellers.Android-Geräten gelingt es hingegen nicht, an Popularität zu gewinnen. Stabil bleibt einzig Samsung, der Android-Gerätehersteller konnte seinen Marktanteil hinter Apple festigen. Am meisten Federn lassen mussten chinesische Marken.Dass das Gerät selbst repariert werden kann, ist für 43 Prozent der Befragten nicht relevant, so Comparis. Immerhin 62,2 Prozent finden es jedoch wichtig, dass mindestens fünf Jahre lang Ersatzteile verfügbar sind. Ganze 70 Prozent wünschen sich zudem jahrelange Software-Updates. iPhones dominieren den Gebrauchtmarkt und wechseln beinahe doppelt so häufig den Eigentümer wie Android-Handys.Eine interaktive Grafik zu den unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten von Apple- und Android-Usern findet sich über diesen Link Der ganze Report "Smartphonestudie 2023" mit weiteren, detaillierten Auswertungen steht auf der Comparis-Webseite z um Download bereit . (cma)