Bluesky führt ebenfalls das blaue Verifizierungs-Checkmark ein

Der Kurznachrichtendienst und X-Konkurrent Bluesky führt sein eigenes "Blue Checkmark" und damit eine neue Mechanik zur Verifizierung von Accounts ein. Diese ist beachtlich nahe an der X-Version – es handelt sich um ein blaues Häkchen, welches fortan neben Nutzernamen angezeigt werden kann.Erlangt wird es jedoch nicht durch Abokosten wie bei X , sondern durch einen Verifikationsprozess, der über verschiedene Wege abgeschlossen werden kann. Bluesky will zum Start authentische und vertrauenswürdige Accounts selbst mit dem Verifizierungs-Status versehen. Das runde, einfache Checkmark bekommt man auch, indem man seinen Account mit der eigenen Domain verifiziert. Diese Möglichkeit gibt es bereits seit 2023, nun bekommt man aber das Verifikationssymbol zum Nutzernamen. Ausserdem will Bluesky in absehbarer Zeit auch einen speziellen Verifikationsprozess etablieren.