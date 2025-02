Opera packt Discord, Slack und Bluesky in die Seitenleiste

Browserhersteller Opera hat die Kommunikationsplattformen Discord, Slack und Bluesky in die Seitenleiste seines Browsers Opera One integriert. Laut Opera basiert die Integration auf Rückmeldungen aus der Community, die sich mehr Kommunikationsmöglichkeiten direkt im Browser wünschte.Durch die Integration sollen Nutzerinnen und Nutzer weniger Tabs und Programme gleichzeitig öffnen müssen. Dienste wie Whatsapp, Instagram und Telegram sind bereits seit geraumer Zeit über die Seitenleiste erreichbar. Dabei kann durch den User individuell festgelegt werden, welche der angebotenen Dienste in der Seitenleiste aktiv sein sollen.Um auf die neuen Funktionen zuzugreifen, ist ein Update auf die neueste Version von Opera One erforderlich. Die entsprechenden Dienste können anschliessend über das Menü Sidebar Setup aktiviert werden.Die neueste Version von Opera One findet sich wie immer in der gut sortierten Freeware Library von "Swiss IT Magazine", und zwar an dieser Stelle . (mw)