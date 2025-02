Neuer Browser: Opera Air will Wohlbefinden steigern

Der norwegische Browserhersteller Opera hat seinen neuesten Browser-Wurf vorgestellt: Opera Air. Opera Air soll der erste Browser sein, der "auf dem Konzept der Achtsamkeit basiert", wie Opera schreibt. Er soll aktiv das Wohlbefinden seiner Nutzer steigern, so dass sie sich beim Surfen im Netz besser fühlen. Bewerkstelligen soll Opera Air dies unter anderem mittels integrierten Achtsamkeitstools wie Atemübungen, Meditation, binauralen Beats, Stretching oder aber positiven Zitaten als Teil des Browsererlebnisses. Konkret äussert sich das beispielsweise so, dass Nutzer von Opera Air zwischen den Funktionen "Take a Break" und "Boosts" wählen können. "Take a Break" führt dabei zu Atemübungen oder Meditation in unterschiedlicher Länge (von 3 bis 15 Minuten), zudem kann der User auch eine Erinnerung an eine achtsame Pause einstellen. Die "Boosts"-Funktion nutzt derweil die erwähnten binauralen Beats – eine Hörtechnik, bei der laut Angaben von Opera in jedem Ohr zwei leicht unterschiedliche Frequenzen abgespielt werden, die im Gehirn eine wahrgenommene dritte Frequenz erzeugen. "Es ist bekannt, dass dies die Gehirnwellenaktivität beeinflusst und zu Entspannung, Konzentration oder einem meditativen Zustand beiträgt", erklärt Opera hierzu. Während dieser "Boosts" soll der Anwender trotzdem weiter surfen oder an einem Dokument arbeiten können.