Opera veröffentlicht Opera One R2

Opera hat ein grosses Update beim Browser Opera One durchgeführt und führt den Namenszusatz R2 ein, wie das Unternehmen mitteilt. Die grössten Neuerungen sind rund um die hauseigene KI Aria zu verordnen. Mittels Aria können Nutzer nun Bilder erstellen sowie Analysieren lassen. Letzteres funktioniert nicht nur mit Bildern, welche im Browser dargestellt werden, sondern auch mit solchen, die man direkt hochlädt. Ausserdem ist der Seitenkontextmodus dazugekommen. Mittels Ctrl + Tab wird dieser initiiert, sodass Aria die offene Website analysieren und beispielsweise Artikel zusammenfassen oder angebotene Produkte vergleichen kann, so die Norweger. Zu guter Letzt steht Aria nun auch jenen Benutzern zur Verfügung, die kein Opera-Konto erstellen.Weitere Neuerungen gibt es bezüglich der Handhabung von Tabs. Opera führt in One R2 den Split Screen ein, womit zwei Tabs gleichzeitig offen sein können, was sich perfekt für den Vergleich von Seiten eignet. Darüber hinaus lassen sich die Steuerungselemente von multimedialen Inhalten frei auf dem Bildschirm verschieben. So können im Browser abgespielte Medien auch gesteuert werden, wenn der entsprechende Tab oder gar der Browser gar nicht im Vordergrund sind.Zu guter Letzt haben die Norweger noch neue Themes und Farbwelten im Angebot.Der neue Browser kann in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" heruntergeladen werden.(dok)