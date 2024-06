Aria: Opera 83 bringt Bildgenerierung per KI auf Android-Geräte

Die Macher des Opera-Browsers kündigen ein Update für den mobilen Opera-Browser für Android-Geräte an. Mit der Version 83 können Nutzerinnen und Nutzer des Opera-Browsers mit Aria, der nativen Browser-KI des Unternehmens, Bilder generieren. Die Bildgenerierung basiert auf dem Imagen2-Bildgenerierungsmodell von Google, das kürzlich in den Opera-Desktop-Developer-Stream aufgenommen wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Nutzer können Aria bitten, zum Beispiel eine Landschaft oder ein Bild für eine Präsentation zu generieren – oder auch etwas Spezielles wie ein Alpaka im Bällebad. Die Opera-KI setzt das dann bildlich um. Die Bilder können anschliessend nachträglich angepasst werden. Ferner können die KI-generierten Bilder in die Zwischenablage kopiert, gespeichert, geteilt oder gar als Wallpaper fürs Smartphone verwendet werden."Wir freuen uns, die Bildgenerierung in Opera für Android einzuführen – es ist eine unterhaltsame und nützliche Ergänzung der Aria-Funktionen, die wir uns vor einem Jahr kaum hätten vorstellen können. Andere Updates der letzten Zeit haben sich stark auf die Effizienz und Nützlichkeit von Aria konzentriert. Daher freuen wir uns, eine Funktion zu integrieren, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Kreativität und Individualität zu erforschen und auszudrücken – und das alles innerhalb des Browsers selbst", äussert sich Jørgen Arnsen, EVP Mobile bei Opera , zur neuen Funktion.Die Browser-KI Aria wurde erstmals im Juni 2023 in Opera für Android integriert. Verbunden mit der GPT-Technologie von OpenAI bietet die kostenlose und unbegrenzte Browser-KI Live-Ergebnisse aus dem Internet und erleichtert Aufgaben wie die Suche nach Informationen, die Generierung von Text oder Code und Produktanfragen. (cma)