Opera One für Windows on Arm veröffentlicht

Vor rund einem Monat hat die norwegische Software-Schmiede Opera ihren gleichnamigen Webbrowser in einer ersten Version für die Windows-on-Arm-Plattform veröffentlicht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Während damals lediglich die Opera-Developer-Ausführung für Windows on Arm veröffentlicht wurde, steht mittlerweile auch die reguläre Version 111 von Opera One für die neue Windows-Systemsoftware zur Verfügung.Wie die Macher in einem Blog-Beitrag bekannt geben, wurde der Release in Zusammenarbeit mit Microsoft und Qualcomm erstellt. Die Arm-Version erlaube es, länger und schneller zu surfen, insbesondere, wenn dazu der Opera-Akku-Sparmodus verwendet werden. Möglich mache dies die Arm-Architektur mit ihren RISC-Prozessoren, die Befehle schneller ausführt als x86-Prozessoren.Opera für Windows on Arm steht auf der Hersteller-Site zum Download zur Verfügung. (rd)