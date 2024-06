Opera One R2 fokussiert auf Multimedia und ordentliche Tabs

Opera stellt die zweite Major-Version seines Browsers Opera One vor: Opera One R2 ist per sofort als Testversion im Developer Stream verfügbar und bringt eine Reihe neuer Features und Änderungen mit sich. Besonders in den Bereichen Multimedia-Wiedergabe, Tab-Management und Design sowie KI habe man in R2 grosse Schritte gemacht, so der norwegische Entwickler.Seit 2023 ist Opera One inklusive KI-Assistent Aria verfügbar ("Swiss IT Magazine" berichtete ), der Fokus lag bei der ersten Version klar auf einem neuen Surf-Erlebnis im Zusammenspiel mit Aria sowie einem modularen Design und der überarbeiteten Browser-Architektur. Beim Release der zweiten Opera-One-Version will man sich nun vor allem dem Thema Multimedia widmen, das nun "in den Vordergrund des Nutzererlebnissen" rücken soll. So wurde der Multimedia-Player überarbeiten und kann nun auch ausser- und innerhalb der Seitenleiste genutzt werden, in der er aktuell untergebracht ist, ohne das Tab wechseln zu müssen. Weiter wurde das Pop-Out-Fenster für den Videokonsum überarbeitet. In Sachen Design gibt’s darüber hinaus neue Themes, die teils sogar mit eigenen Soundeffekten für bestimmte Interaktionen daherkommen.