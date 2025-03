Bluesky erlaubt neu Videos bis drei Minuten Länge

Bisher konnten Nutzer der Social-Media-Plattform Bluesky Videos bis zu einer Länge von einer Minute posten. Jetzt erweitert Bluesky den Video-Upload und gestattet bis zu drei Minuten lange Videos. Damit nähert sich Bluesky der Social-Media-Konkurrenz an. So lässt Threads von Meta Videos bis zu einer Länge von fünf Minuten zu. Bei X sind sogar bis zu vier Stunden lange Videos möglich, allerdings nur auf der Website und in der iOS-App.Die Neuerung kommt mit Version 1.99 von Bluesky , die daneben weitere neue Features bietet. Neu gibt es eine Chat-Requests-Seite, eine Art Inbox für Direct Messages – Direktnachrichten können so vor dem Öffnen beurteilt und im Fall von Spam oder anderen unerwünschten Benachrichtigungen abgewiesen werden. Eine weitere Neuerung ist die Mute-Option im Drei-Punkte-Menü. Damit können Konten, den Posts man nicht mehr empfangen will, direkt innerhalb eines Posts stummgeschaltet werden.Des Weiteren wurde der Meldeworkflow zur Moderation von Posts verbessert. Die Web-Version von Bluesky bietet nun bessere Layouts für Tablets an, und bei der Anmeldung erscheinen im Bedarfsfall verbesserte Fehlermeldungen. Bluesky 1.99 wird derzeit ausgerollt. (ubi)