Bluesky: Nutzerwachstum ist Herausforderung für Moderatoren

Bei der Social-Media-Plattform Bluesky ist die Anzahl der Nutzer im Jahr 2024 regelrecht explodiert – von 2,9 auf knapp 26 Millionen. Im soeben publizierten Moderation Report für 2024 schildert Bluesky auch die Schattenseiten des starken Wachstums. So gab es 2024 17 Mal so viele Moderationsanfragen wie 2023. Das Moderationsteam sah sich mit 6,48 Millionen Anfragen konfrontiert, die meisten davon wegen Belästigung, Trolling oder Intoleranz, gefolgt von Spam und irreführenden Inhalten wie Fake News oder Usern, die sich für jemand anders ausgeben (Impersonation). Auch "illegale und dringende" Angelegenheiten sowie unerwünschte Inhalte sexueller Natur spielten eine Rolle.Bluesky musste sein Moderationsteam deshalb gehörig aufstocken, nämlich auf das Vierfache. Heute umfasst das Team 100 Mitarbeitende, Tendenz weiter steigend. Das Moderationsteam sperrte 2024 66'308 Konten, dazu kommen 35'852 Takedowns von Spam- und Bot-Profilen, die automatisch erkannt und beseitigt wurden. Gegenüber "Engadget" sagte Bluesky : "Mit Blick auf das Jahr 2025 investieren wir in stärkere proaktive Erkennungssysteme, die das Nutzer-Reporting ergänzen, da ein wachsendes Netzwerk mehrere Erkennungsmethoden benötigt, um schädliche Inhalte schnell zu identifizieren und zu beseitigen." (ubi)