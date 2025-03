Twint erneut auf Platz 1 im Reputations-Ranking

Einmal jährlich bewertet NIQ GfK das Ansehen von Schweizer Unternehmen und Nonprofit-Organisationen im Swiss Reputation Ranking. Wie schon 2024 findet sich auch im laufenden Jahr Twint an der Spitze der Rangliste. Auf Platz zwei liegt, ebenfalls wie im Vorjahr Zweifel, gefolgt von Ricola, das Migros 2025 vom dritten Podestplatz verdrängt.Den Erfolg von Twint erklärt sich Anja Reimer von NIQ GfK mit den guten Leistungen des Zahlungsanbieters, womit man sich positiv abhebe. "Kein anderes Unternehmen geniesst eine so starke Identifikation in der Schweizer Bevölkerung. Insbesondere Frauen und junge Personen unter 30 Jahren bewerten das Unternehmen besonders positiv", so Reimer. Bei den Männern hingegen ist Twint bei weitem nicht so weit vorne – hier liegt Twint nach Ricola, Zweifel und Migros auf Platz vier.