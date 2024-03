Twint in Reputations-Rangliste auf Platz eins

GfK Switzerland hat den GfK Business Reflektor 2024 publiziert, der aufzeigt, welche Schweizer Unternehmen die höchste Reputation in der Bevölkerung geniessen. Basis bildet eine Umfrage bei rund 3500 Personen über die bedeutendsten 50 Unternehmen der Schweiz. Neu im Ranking und auf Anhieb auf den ersten Platz hat es dabei der Bezahldienst Twint geschafft. Insbesondere die unter 30-Jährigen hätten Twint ausgesprochen gut bewertet, meldet GfK Switzerland.Twint hat damit die Migros vom ersten Platz verdrängt, die sich heuer auf Rang drei findet, noch hinter Zweifel. Auf den Rängen vier und fünf liegen Ricola und die SBB, dann folgen Rivella, Die Mobiliar, Coop, Lindt & Sprüngli sowie Geberit. Erst auf Rang 11 findet sich wieder ein Unternehmen aus dem ICT-Sektor – Logitech Swisscom landet auf Rang 16, Interdiscount auf Rang 35 und Sunrise auf Rang 49. Die komplette Top 50 kann als PDF an dieser Stelle eingesehen werden.Nebst der Reputation von Unternehmen wird auch diejenige von NGOs abgefragt, wo die Rega die Rangliste anführt, vor der Schweizer Paraplegiker Stiftung und dem Schweizerischen Roten Kreuz. Die NGO-Rangliste liegt hier Gemessen wird die Reputation anhand der rationalen Wertschätzung (u.a. Ansehen als Topunternehmen, wirtschaftlicher Erfolg), der emotionalen Wertschätzung (u.a. Sympathie, Einzigartigkeit) sowie der sozialmoralischen Wertschätzung (u.a. soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit). Einige Hintergründe zur Erhebung gibt’s an dieser Stelle . (mw)