Twint verkündet starkes Wachstum

Der Schweizer Bezahldienst Twint meldet fürs Jahr 2024 ein starkes Wachstum. So verzeichnete der Bezahldienstleister im vergangenen Jahr rund 773 Millionen Transaktionen, das entspricht einem Plus von 31 Prozent gegenüber 2023. Von den genannten Transaktionen seien 75 Prozent kommerzieller Natur, an denen Twint durch Gebühren auch mitverdient. Die übrigen Transaktionen spielen sich im Privatbereich ab, die für alle Beteiligten kostenlos sind und somit keinen Umsatz für Twint generieren. Genaue Userzahlen kommuniziert das Unternehmen nicht, spricht aber von "deutlich über fünf Millionen Nutzer".Das Unternehmen schreibt weiter, dass die App für weit mehr als nur das Bezahlen genutzt werde. So nutzen über 40'000 Vereine und gemeinnützige Organisationen den Bezahldienst, um Spenden zu sammeln sowie Mitgliedschaftsgebühren zu verwalten. Darüber hinaus seien mittlerweile auch weit über eine Million Kundenkarten von Detailhändlern wie Coop, Migros oder Manor von Nutzern in der App hinterlegt. Ferner wurden im vergangenen Jahr mehr als drei Millionen Gutscheine über Twint gekauft.Markus Kilb, CEO von Twint , unterstreicht die Unabhängigkeit von grossen Anbietern für die Schweizer Gesellschaft: "Wir freuen uns darüber, dass Twint den Alltag der Menschen in immer mehr Situationen vereinfacht und ein Stück Souveränität in die Zahlungsinfrastruktur der Schweiz bringt." (dok)