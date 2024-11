Alao vereinfacht Abo-Management in der Twint-App

Der Abo-Vergleichsdienst Alao und Twint vertiefen ihre Zusammenarbeit. Bis dato war es für Twint-User innerhalb der App bereits möglich, über das Alao-Angebot verschiedene Mobile- und Internetabos zu vergleichen. Ein komplett überarbeitetes User-Interface soll nun die Übersicht verbessern und die neuen Funktionen hervorheben, zu denen das Einsehen aller aktiven Abos der User gehört. Darüber hinaus werden laut Alao alternative Abo-Angebote übersichtlicher dargestellt, um leichter vergleichen zu können. Ferner ist es nun auch möglich, direkt in der App ein Abo zu verlängern oder zu wechseln. Ebenfalls hat das Trade-In-Programm Einzug gehalten. Dieses ermöglicht es den Usern, den Wert ihres Smartphones zu bestimmen und dieses anschliessend auf Wunsch zu verkaufen. Gemäss Alao befinden sich in Schweizer Haushalten rund 10 Millionen ungenutzte Smartphones.Zu guter Letzt ermöglicht Alao in der Twint-App ferner das Prüfen der Netzabdeckung am Wohnort oder Arbeitsplatz. Walter Salchi, CEO von Alao , bezeichnet die Features in der Twint-App als Mobile Hub für sämtlichen Mobilfunk- und Internet-Abos. Er betont, dass weitere Entwicklungsschritte bereits in Planung seien. (dok)