Twint integriert Supercard, Cumulus und Co.

Twint wird um eine Funktion angereichert, auf die manch einer gewartet haben dürfte. Wie die Macher der Bezahl-App mitteilem, ist es neu möglich, Kundenkarten zu hinterlegen und direkt in den Zahlungsprozess zu integrieren. Funktionieren soll dies mit sämtlichen Versionen von Twint , unterstützt wird eine ganze Reihe von Kundenkarten, etwa die Supercard von Coop, die Cumulus-Karte der Migros oder auch die Karten von Globus, Exlibris, Tschibo, Transa, Ikea, Manor, Nespresso, Orell Füssli, Toppharm, TCS und viele weitere. Ist die Karte einmal hinterlegt, muss sie physisch nicht mehr mitgeführt werden, sondern kann aus der App heraus zum Scannen gezeigt werden. Bei einigen Händler sollen Bonuspunkte sogar ohne Zeigen der Karte beim Bezahlen mit Twint gutgeschrieben werden – etwa bei Coop, wie der "Blick" schreibt Hinterlegt werden können die Kundenkarten direkt in der App im Menü unter dem Punkt "Treuekarten und Angebote" oder unter dem Punkt "Kundenkarten" – je nach Version der App.Markus Kilb, CEO von Twint , erklärt zur Neuerung: „Wir sind überzeugt, dass die Integration von Kundenkarten in die TWINT App eine bedeutende Verbesserung des Bezahlvorgangs für unsere Nutzerinnen und Nutzer sowie unser Händlernetzwerk darstellt. Damit werden wir unserem Ziel gerecht, den digitalen Alltag mit innovativen Lösungen so einfach, sicher und bequem wie möglich zu gestalten." (mw)