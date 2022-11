Twint integriert Handy-Tarifvergleich

(Quelle: Twint)

16. November 2022 - Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, das passende Handy- oder Internet-Abo rasch zu finden: In Zusammenarbeit mit dem digitalen Abo-Shop Alao bietet der Bezahldienst Twint direkt in seiner App einen Tarifvergleich.

Die Twint App hat eine neue Funktion dazugewonnen: Neu können Twint-User direkt in der App die Handy- und Internet-Abos der beliebtesten Schweizer Anbieter vergleichen, das passende Abo finden und auch gleich einen neuen Vertrag abschliessen. Für den Tarifvergleich und die Abo-Buchung setzt Twint auf eine Partnerschaft mit dem digitalen Abo-Shop Alao. Die neue Funktion findet sich in der App im Bereich Twint+, beim Antippen wird man auf die Website von Alao weitergeleitet.Und so funktioniert es: Wer ein neues Handy- oder Internet-Abo sucht, definiert mithilfe weniger Einstellungen seine wichtigsten Anforderungen und erhält umgehend eine Liste mit den besten Angeboten, die den Vorgaben entsprechen. Die Suche und der Abschluss des Wunsch-Abos nehme weniger als fünf Minuten in Anspruch, hält Twint fest und merkt weiter an: "Bei den meisten Beratungs-Hotlines würde man da noch in der Warteschlange stecken." (ubi)