Twint lanciert Neuerungen für Händler

Twint will das Einkassieren für Händler und das Bezahlen für deren Kundschaft noch unkomplizierter machen. Dazu führt der Bezahldienstleister drei neue Funktionen für zusätzlichen Komfort bei Händlern und Nutzern ein: Eine Business Portal App, Express Checkout und einen Zahlungslink.Die Twint Business Portal App soll als Schaltzentrale für sämtliche Twint-Transaktionen dienen und informiert Händler, auf Wunsch in Echtzeit, per Push-Nachricht über sämtliche Zahlungseingänge. Die App informiert Händler darüber hinaus über den Umsatz ihrer Stores, erfolgreiche oder stornierte Transaktionen und den durchschnittlichen Transaktionsbetrag. Mit einem Klick auf eine Transaktion gelangt man zur Detailansicht mit allen Angaben.Mit Twint Express Checkout soll Online-Shopping schneller und bequemer werden. Nutzer können per Klick auf den Express-Checkout-Button ihre in der Twint-ID hinterlegten Lieferdaten an den Händler übermitteln und sofort die Zahlung auslösen. Damit entfallen das Anlegen von Kundenprofilen und das Ausfüllen von Formularen mit Namen, Adresse et cetera bei jedem neuen Einkauf. Mit dieser Funktion holt Twint zu verschiedenen internationalen Zahlungsdiensten auf, die Express Checkout bereits seit Jahren anbieten.Der Twint-Zahlungslink ermöglicht es Händlern, einfacher über unterschiedliche digitale Kanäle einzukassieren. Registrierte Twint-Händler, auch solche ohne eigenen Onlineshop, können dazu im Händlerportal mit wenigen Klicks einen Zahlungslink erstellen und diesen via digitale Kanäle wie E-Mail, Newsletter oder WhatsApp-Nachricht an ihre Kundschaft senden. Kunden müssen für die Zahlung nur auf den Link klicken und werden dann zur Bezahlung zur Twint-App weitergeleitet. (ubi)