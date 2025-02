OpenAI macht Deep Research und Advanced Voice breit verfügbar

Anfang Februar hat OpenAI den KI-Agenten Deep Research veröffentlicht , der in der Lage sein soll, umfangreiche Web-Recherchen durchzuführen und die Resultate in Form eines Berichts zusammenzufassen. Zum Start war Deep Research allerdings nur für Nutzer des 200 Dollar teuren Pro-Abos von ChatGPT verfügbar. Nun aber kündigt OpenAI via X an , dass Deep Research auch für alle Nutzer mit einem ChatGPT-Plus-, Team-, Edu- und Enterprise-Abo verfügbar ist. Aktuell können mit einem Pro-Abo zehn Deep-Research-Anfragen pro Monat gestellt werden, während das monatliche Limit für Pro-Nutzer von 100 auf 120 Anfragen erhöht wurde. Zudem soll OpenAI den Agenten im Detail noch weiter verbessert haben, wie "Engadget" schreibt . So werden nun Bilder zusammen mit Zitaten eingebettet, um Nutzern tiefere Einblicke zu ermöglichen. Zudem erkennt das System Dateiformate nun präziser, was zu einer verbesserten Dokumentenanalyse führt.Um die Funktion zu nutzen, reicht es, eine Anfrage wie gewohnt einzugeben und vor dem Absenden das Deep-Research-Symbol zu wählen. Die Antwortzeit hängt von der Komplexität der Anfrage ab und kann zwischen fünf und 30 Minuten betragen, so "Engadget". Laut OpenAI erfordert die Funktion derzeit eine hohe Rechenleistung, weshalb Nutzer der kostenlosen Version wohl noch Geduld haben müssen.