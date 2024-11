39 Schweizer Workplace-Dienstleister auf dem Prüfstand

Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) hat die Portfolio- und Wettbewerbsstärke von 39 in der Schweiz tätigen ICT-Dienstleistern im Bereich Workplace untersucht. Dabei wurden für die Studie "2024 ISG Provider Lens Future of Work – Services Report for Switzerland" die Fähigkeiten in den fünf Marktsegmenten "Workplace Strategy and Enablement Services", "Collaboration and Next-gen Experience Services", "Managed End-user Technology Services", "Continuous Productivity Services (inkl. Next-gen Service Desk)" sowie "Smart and Sustainable Workplace Services" unter die Lupe genommen und bewertet.Das Ergebnis zusammengefasst: Swisscom und Wipro wurden im Rahmen der Studie in allen fünf Marktsegmenten als Leader eingestuft. Accenture Bechtle , TCS und Unisys erhalten die Leader-Einstufung in jeweils vier Quadranten. Capgemini DXC Technology, Elca/Everyware, HCLTech und Infosys sind Leader in drei sowie Aveniq und Deloitte in je zwei Segmenten. Daneben werden TCS und UMB in je einem Marktsegment als Rising Star bezeichnet – was für Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial steht.ISG schreibt zur Studie ausserdem, dass Schweizer Unternehmen im Moment die Rolle der physischen Büros neu definieren würden. Die Büros würden dabei in lebendige Zentren für Austausch und Innovation transformiert. "Um die Qualität der Zusammenarbeit zu maximieren, ist es zentral, beim Arbeiten im Büro und in anderen Umgebungen eine gleichwertige Erfahrungsqualität, auch Erfahrungsparität genannt, herzustellen", erklärt ISG dazu, und fügt im Hinblick auf ICT-Dienstleister an: "Workplace-Dienstleister, die ihren Kunden die dazu passenden strategischen und technologischen Services bieten, haben aktuell die besten Wachstumschancen im Markt." Führende Dienstleister seien ausserdem in der Lage, die Ausgestaltung der Workplaces kontinuierlich an die sich verändernden Wertschöpfungsbedingungen und Nutzerpräferenzen der Kunden anzupassen.