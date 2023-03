GPT-4 ab sofort in Azure OpenAI Services verfügbar

(Quelle: Microsoft)

28. März 2023 - Bereits kurz nach der Lancierung von GPT-3.5 für Azure OpenAI Services gibt Microsoft nun die Preview-Version von GPT-4 für den Cloud Dienst per sofort frei.

Microsoft gibt die sofortige Verfügbarkeit von GPT-4 in den Azure OpenAI Services bekannt . Mitte März wurde das Sprachmodell GPT-3.5 als Preview lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete ), nun ist mit der Implementierung von GPT-4 bereits das aufdatierte Modell als Vorschauversion verfügbar. Die Preise für die Nutzung belaufen sich im 8k-Tokens-Kontext auf 0,03 US-Dollar pro 1000 Token (Prompt) und 0,06 Dollar pro 1000 Token (Abschluss) respektive 0,06 Dollar pro 1000 Token und 0,12 Dollar pro 1000 Token im 32-k-Token-Kontext, wie dem zugehörigen Blogbeitrag zu entnehmen ist. In Verbindung mit dem Azure OpenAI Service bekomme man "eine KI-optimierte Infrastruktur mit Compliance, Datensicherheit, Datenschutz sowie Integrationen mit vielen weiteren Azure-Diensten", wie es bei Microsoft heisst. An dieser Stelle wird ein Quickstart-Guide zur Verfügung gestellt. (win)