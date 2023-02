ChatGPT Plus nun auch in der Schweiz verfügbar

(Quelle: SITM)

14. Februar 2023 - Für gut 20 Dollar pro Monat können nun auch Nutzer und Nutzerinnen in der Schweiz ChatGPT Plus nutzen. Im Gegensatz zur kostenlosen Version ist unter anderem die Verfügbarkeit besser.

Wer aktuell auf die Site von ChatGPT geht, wird mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit von der Meldung begrüsst, dass der Chatbot seine Kapazitätsgrenze erreicht hat. Abhilfe schafft hier das ChatGPT Plus Abo, das Entwickler OpenAI Anfang Monat vorgestellt hat und das nun auch in der Schweiz verfügbar ist – für 20 Dollar pro Monat plus Mehrwertsteuer, also 21.54 Dollar.Für dieses Geld bekommt man nebst priorisiertem Zugang zum Chatbot auch weiteren Mehrwert. Die Rede ist unter anderem von schnelleren Antwortzeiten sowie von früherem Zugang zu neuen Features und Verbesserungen. Nebst der Schweiz ist ChatHPT Plus auch im übrigen deutschsprachigen Raum – sprich in Deutschland und Österreich – verfügbar. Wie aus den FAQ entnommen werden kann, kann man das Abo jederzeit künden, zudem gibt es die Möglichkeit, das Abo in den ersten 14 Tagen zu canceln und sein Geld zurück zu erhalten. Bezahlen kann man via Kreditkarte. (mw)