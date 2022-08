iWay wird zum besten Internetanbieter gekürt

(Quelle: iWay)

22. August 2022 - Eine aktuelle Studie des Schweizer Institut für Qualitätstests SIQT untersucht die Internetangebote von zwölf Telcos hinsichtlich Tarif, Angebotsbreite, Transparenz und Komfort sowie Telefon-Kundendienst. Gleich in mehreren Kategorien souverän abschneiden kann dabei iWay, das sich damit auch den Gesamtsieg sichert.

Das Schweizer Institut für Qualitätstests SIQT hat die Internetangebote zwölf hiesiger Telecom-Unternehmen unter die Lupe genommen . Dazu gehören neben den Tarifen der drei grossen Anbieter Salt Sunrise und Swisscom auch die Angebote von Green iWay , M-Budget Mobile, Monzoon, Quickline , Talktalk, Teleboy Wingo und Yallo . Untersucht wurden unter anderem das Preis-Leistungs-Verhältnis (Gewichtung von 50%) und die Angebotsbreite (Gewichtung von 20%). Des weiteren wurde die Transparenz der Angebote und der Komfort der Webseite (Gewichtung von 20%) sowie die Leistungen des Telefon-Kundendienstes (Gewichtung von 10%) auf die Probe gestellt.Die besten Tarife finden Kunden demnach im Schnitt bei Salt , gefolgt von iWay und Green. Die Kategorie Angebotsbreite entschied Teleboy für sich. Auf den Plätzen zwei und drei folgen iWay und Sunrise. Hinsichtlich Transparenz und Komfort konnte Green am meisten punkten. Platz zwei teilen sich iWay und Quickline. Und in der Kategorie Telefon-Kundendienst konnte sich Quickline am stärksten hervor tun. Monzoon und M-Budget Mobile belegen hier Platz zwei und drei.