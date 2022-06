Quickline ist Internet-Anbieter mit bestem Kundenservice

(Quelle: Quickline)

15. Juni 2022 - In einer Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests hat sich Quickline als der Internet-Anbieter mit dem besten Kundenservice erwiesen – dies schon zum zweiten Mal.

In einer landesweiten Online-Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests (SIQT) erlangte Quickline bereits zum zweiten Mal den ersten Platz unter den Internet-Anbietern in der Kategorie Kundenservice. Die Umfrage, genannt Schweizer Branchenmonitor 2022 , fand im April 2022 statt. Neben dem Aspekt Kundenservice wurden die Teilnehmer auch bezüglich Kundenzufriedenheit insgesamt und Preis-Leistungs-Verhältnis befragt. Bei der Kundenzufriedenheit lag Quickline hinter Swisscom auf dem zweiten, beim Preis-Leistungs-Verhältnis hinter Yallo und Wingo auf dem dritten Rang.Frédéric Goetschmann, CEO von Quickline , kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass auch von unabhängigen Tests die durch uns gemessene hohe Kundenzufriedenheit bestätigt wird – und dies bereits zum zweiten Mal in der Folge. Es ist vor allem für unsere Mitarbeitenden an der Front ein Riesenlob und zudem eine grosse Motivation, unseren Kundinnen und Kunden weiterhin den besten Service anzubieten. Quickline bietet ein Top-Internet. Dies bestätigen nicht nur diese Resultate, sondern auch die zweifache Auszeichnung des Fachmagazins Connect für das beste Internet der Schweiz." (ubi)