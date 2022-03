Bei Quickline neu mit bis zu 10 Gbit/s im Internet surfen

(Quelle: Quickline)

1. März 2022 - Ab dem 1. März können Kunden von Quickline neu mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s im Internet surfen. Darüber hinaus erhöht der Provider die Geschwindigkeit seines Internet-M-Abos auf 500 Mbit/s bei gleich bleibendem Preis.

Der Schweizer Telco Quickline lanciert neu ein Internet-Angebot mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s. Diese gibt es mit dem Abo Quickline Internet L für 89 Franken im Monat. Schon davor bot Quickline in seinem gesamten Verbundgebiet eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s. Mit dem neuen 10-Gbit-Angebot will der Telekommunikationsanbieter laut CEO Frédéric Goetschmann auch Kunden in ländlichen Gebieten mit "superschnellem Internet" versorgen. Und neu bietet das Abo Quickline Internet M ausserdem für weiterhin 74 Franken im Monat 500 Mbit/s anstatt wie bisher 300 Mbit/s, während 100 Mbit/s für 59 Franken (Quickline Internet S) und 50 Mbit/s für 49 Franken (Quickline Start) im Monat zu haben sind.Und nicht zuletzt gibt es jedes Internet-Abo bis 10 Gbit/s ein Jahr lang für 34 Franken im Monat. Davon profitieren können sowohl Neukunden wie auch Quickline-Kunden ohne Quickline Start und/oder ohne Internet-Abo, wobei das WLAN-Modem kostenlos inbegriffen ist. (luc)