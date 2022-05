Kombi-Angebote: Sunrise und Swisscom werden günstiger

(Quelle: Depositphotos/GaudiLab)

23. Mai 2022 - Bei Swisscom und Sunrise sind mit "Blue" und "Up" ab heute neue Kombi-Abos für Handy, TV und Internet verfügbar. Dschungelkompass hat untersucht, ob sich ein Umstieg auf eines der neuen Abonnements lohnen würde und dabei auch miteinbezogen, was Günstig-Angebote kosten.

Dschungelkompass hat in seinem aktuellsten Vergleich untersucht, was eine vierköpfige Familie für ein Kombi-Angebot bezahlen müsste, um eine unlimitierte Handy-Nutzung in der Schweiz, einen Internetanschluss mit einer Bandbreite von mindestens 100 Mbit/s sowie eine TV-Box mit 7 Tagen Replay zu erhalten. Dabei wird davon ausgegangen, dass die zwei Kinder unter 30 Jahre alt sind.Der Vergleich zeigt: Ohne Berücksichtigung von Aktions-Rabatten ist Sunrise Up mit einem Preis von 206.50 Franken mit Abstand am günstigsten. Mit Swisscom Blue liegen die Kosten für ein vergleichbares Angebot bei 259.40 Franken und bei Salt bezahlt eine Familie 263.70 Franken. Die Kombi-Angebote der Günstig-Marken Yallo (CHF 291) und Wingo (CHF 274) fallen derweil höherpreisig aus, wenn keine Rabatte in die Betrachtung miteinbezogen werden.