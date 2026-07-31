OpenAI senkt GPT-5.6-Preise

OpenAI macht die Nutzung von GPT-5.6 Luna und Terra deutlich günstiger. Wie das Unternehmen mitteilt
, gelten die tieferen Preise seit dem 30. Juli. GPT-5.6 Luna kostet über die API neu 0.20 Dollar pro Million Eingabetokens und 1.20 Dollar pro Million Ausgabetokens. Für GPT-5.6 Terra werden 2 Dollar für die Eingabe und 12 Dollar für die Ausgabe fällig. Als OpenAI
die Modellreihe Ende Juni vorgestellt hatte, kostete Luna noch 1 Dollar pro Million Eingabetokens und 6 Dollar pro Million Ausgabetokens, während für Terra 2.50 und 15 Dollar fällig waren ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Der Preis für das leistungsstärkere Modell GPT-5.6 Sol bleibt unverändert.
Mehr Tempo gibt es derweil für GPT-5.6 Sol. Der neue Fast-Modus ersetzt in der API das bisherige Priority Processing und soll Anfragen bis zu 2,5-mal schneller bearbeiten als die Standardverarbeitung. Dafür verlangt OpenAI 10 Dollar pro Million Eingabetokens und 60 Dollar pro Million Ausgabetokens. Bereits als Priority gekennzeichnete API-Anfragen werden automatisch über den Fast-Modus verarbeitet. In Codex lässt sich die schnellere Verarbeitung mit dem Befehl /fast aktivieren.
(dow)