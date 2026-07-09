Neues KI-Modell GPT-Live soll für natürliche Gespräche sorgen

OpenAI hat mit GPT-Live eine neue Familie von Sprachmodellen vorgestellt, mit denen sich Gespräche natürlicher, wie echte Konversationen, anhören sollen. Wie der Hersteller in einem Blog Post erklärt
, wird dies durch eine Full-Duplex-Architektur ermöglicht, die dafür sorgt, dass das Modell gleichzeitig zuhören und sprechen kann. OpenAI
verspricht ein angenehmes und unkompliziertes Spracherlebnis.
Weiter heisst es (wie fast immer), GPT-Live sei das bislang intelligenteste Sprachmodell. So werden bei Fragen, die komplexere Antworten und entsprechende Recherchen erfordern, die Aufgaben an ein Frontier-Modell übergeben, das im Hintergrund für die Antwort besorgt ist und das Ergebnis ins Gespräch einbringt, sobald es vorliegt. Zum Start nutzt GPT-Live im Hintergrund GPT-5.5.
GPT Live wird in den Varianten GPT-Live-1 und GPT-Live1 mini eingeführt. Ersteres ist das Standardmodell für ChatGPT Sprachchat für Go-, Plus- und Pro-Abonnenten, während die mini-Variante für Free-Nutzende standardmässig zum Einsatz kommt.
(rd)