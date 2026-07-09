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Neues KI-Modell GPT-Live soll für natürliche Gespräche sorgen
Quelle: OpenAI

Neues KI-Modell GPT-Live soll für natürliche Gespräche sorgen

Mit GPT-Live hat OpenAI ein neues KI-Modell für Gespräche vorgestellt, das dank Full-Duplex-Architektur gleichzeitig sprechen und zuhören kann. Dies soll für deutlich natürlichere Gespräche sorgen.
9. Juli 2026

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OpenAI hat mit GPT-Live eine neue Familie von Sprachmodellen vorgestellt, mit denen sich Gespräche natürlicher, wie echte Konversationen, anhören sollen. Wie der Hersteller in einem Blog Post erklärt, wird dies durch eine Full-Duplex-Architektur ermöglicht, die dafür sorgt, dass das Modell gleichzeitig zuhören und sprechen kann. OpenAI verspricht ein angenehmes und unkompliziertes Spracherlebnis.

Weiter heisst es (wie fast immer), GPT-Live sei das bislang intelligenteste Sprachmodell. So werden bei Fragen, die komplexere Antworten und entsprechende Recherchen erfordern, die Aufgaben an ein Frontier-Modell übergeben, das im Hintergrund für die Antwort besorgt ist und das Ergebnis ins Gespräch einbringt, sobald es vorliegt. Zum Start nutzt GPT-Live im Hintergrund GPT-5.5.


GPT Live wird in den Varianten GPT-Live-1 und GPT-Live1 mini eingeführt. Ersteres ist das Standardmodell für ChatGPT Sprachchat für Go-, Plus- und Pro-Abonnenten, während die mini-Variante für Free-Nutzende standardmässig zum Einsatz kommt. (rd)


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