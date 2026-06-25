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Daybreak: OpenAI will die ganze Open-Source-Welt sicher machen
Quelle: Depositphotos

Daybreak: OpenAI will die ganze Open-Source-Welt sicher machen

Mit den Initiativen Daybreak und Patch the Planet startet OpenAI eine Grossoffensive auf den Security-Bereich. Das erklärte Ziel: Die Open-Source-Community soll dank KI-Unterstützung wieder zur Ruhe und zu einem gesünderen Dauerzustand kommen.
25. Juni 2026

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Claude Mythos von Anthropic und seine Cybersecurity-Fähigkeiten sind seit einigen Wochen in aller Munde. Nun drängt auch OpenAI offensiver in den Security-Bereich und lanciert eine gross angelegte Security-Kampagne. Im Rahmen einer "Daybreak" genannten Offensive lanciert der KI-Anbieter Security-Tools wie eine aufdatierte Version des Codex Security Plugins und die Vollversion von GPT-5.5-Cyber sowie ein Cyber Partner Program. Ebenfalls Teil von Daybreak ist eine Initiative namens Patch the Planet, die sich primär an Open Source Maintainer richtet.

Das erklärte Ziel ist es, Personen und Organisationen, die Open-Source-Produkte bauen, zu unterstützen. OpenAI will dafür nicht nur Tools und Lizenzen bereitstellen, sondern den Devs persönliche Unterstützung zukommen lassen. Die Open-Source-Gemeinschaft soll damit an einem Punkt gelangen, an dem ihre Code Bases den AI-Bug-Hunting-Tools anderer Contributors und Angreifer voraus sind. Gerade erstere sind ein derzeit ein ernstzunehmendes Problem: Viele Open-Source-Entwickler – darunter sogar Linus Thorvalds – beschweren sich, dass ihre Posteingänge mit von KI-Tools gefundenen KI-Slop-Sicherheitsmeldungen überflutet würden.


Mehr Informationen zu Daybreak und Patch the Planet sind hier und hier zu finden. (win)


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