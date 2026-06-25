Daybreak: OpenAI will die ganze Open-Source-Welt sicher machen

Claude Mythos von Anthropic
und seine Cybersecurity-Fähigkeiten sind seit einigen Wochen in aller Munde. Nun drängt auch OpenAI
offensiver in den Security-Bereich und lanciert eine gross angelegte Security-Kampagne. Im Rahmen einer "Daybreak" genannten Offensive lanciert der KI-Anbieter Security-Tools wie eine aufdatierte Version des Codex Security Plugins und die Vollversion von GPT-5.5-Cyber sowie ein Cyber Partner Program. Ebenfalls Teil von Daybreak ist eine Initiative namens Patch the Planet, die sich primär an Open Source Maintainer richtet.
Das erklärte Ziel ist es, Personen und Organisationen, die Open-Source-Produkte bauen, zu unterstützen. OpenAI will dafür nicht nur Tools und Lizenzen bereitstellen, sondern den Devs persönliche Unterstützung zukommen lassen. Die Open-Source-Gemeinschaft soll damit an einem Punkt gelangen, an dem ihre Code Bases den AI-Bug-Hunting-Tools anderer Contributors und Angreifer voraus sind. Gerade erstere sind ein derzeit ein ernstzunehmendes Problem: Viele Open-Source-Entwickler – darunter sogar Linus Thorvalds – beschweren sich, dass ihre Posteingänge mit von KI-Tools gefundenen KI-Slop-Sicherheitsmeldungen überflutet würden.
Mehr Informationen zu Daybreak und Patch the Planet sind hier
und hier
zu finden.
(win)