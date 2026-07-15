cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
OpenAI bastelt an einem beweglichen KI-Lautsprecher
Quelle: Depositphotos

OpenAI bastelt an einem beweglichen KI-Lautsprecher

OpenAI arbeitet an einem Lautsprecher ohne Display, der ChatGPT als eigenes Gerät ins Zuhause bringt. Das Produkt dient als persönlicher KI-Begleiter und kann Funktionen übernehmen, die heute eher Smart Speakern oder Assistenten-Apps zufallen.
15. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


OpenAI entwickelt offenbar ein erstes Verbrauchergerät für den Haushalt. "Bloomberg" berichtet unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Personen von einem bildschirmlosen Lautsprecher, der Fragen beantworten, Smart-Home-Geräte steuern, Medien abspielen und auf Nachrichten reagieren kann. Das Gerät befindet sich noch in Entwicklung.

Der Lautsprecher soll mit der Zeit mehr über seinen Nutzer lernen und dadurch proaktiver werden. Laut dem Bericht kann er auch persönliche Informationen wie E-Mails einbeziehen, um Anfragen besser einzuordnen. OpenAI setze zudem auf eine eigene Persönlichkeit des Geräts. Mechanische Elemente können sich selbstständig bewegen und dem Gerät einen lebendigeren Eindruck geben. Was auch immer das heissen mag.


Für Gespräche nutzt OpenAI demnach GPT-Live, eine weiterentwickelte Version des ChatGPT-Sprachmodus ("Swiss IT Magazine" berichtete). Dazu kommen eine Kamera, weitere Sensoren und ein Akku, damit sich das Gerät in verschiedenen Räumen nutzen lässt. Intern beschreibt das Unternehm das Produkt offenbar nicht nur als Lautsprecher, sondern als Computer für das KI-Zeitalter.

Eine Vorstellung ist laut Bericht noch in diesem Jahr geplant, der Marktstart könnte 2027 folgen. Neben dem Lautsprecher arbeitet die Hardware-Abteilung dem Bericht zufolge an weiteren Produkten, darunter ein mobiles KI-Gerät, Wearables und Ideen für Haushaltsrobotik. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

OpenAI zieht KI-Browser Atlas den Stecker

 13. Juli 2026 - OpenAI hat die Entwicklung des KI-gestützten Atlas-Webbrowsers eingestellt. Die Funktionen sollen stattdessen in eine Chrome-Erweiterung wie auch in die ChatGPT-Desktop-App einfliessen.

OpenAI gibt allgemeine Verfügbarkeit von GPT-5.6 bekannt

 10. Juli 2026 - Per sofort ist OpenAIs jüngste KI-Modellfamilie GPT-5.6 allgemein verfügbar. Das neue Modell wird in den Leistungsstufen Sol, Terra und Luna angeboten.

Neues KI-Modell GPT-Live soll für natürliche Gespräche sorgen

 9. Juli 2026 - Mit GPT-Live hat OpenAI ein neues KI-Modell für Gespräche vorgestellt, das dank Full-Duplex-Architektur gleichzeitig sprechen und zuhören kann. Dies soll für deutlich natürlichere Gespräche sorgen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER