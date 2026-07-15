OpenAI bastelt an einem beweglichen KI-Lautsprecher

OpenAI entwickelt offenbar ein erstes Verbrauchergerät für den Haushalt. "Bloomberg
" berichtet unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Personen von einem bildschirmlosen Lautsprecher, der Fragen beantworten, Smart-Home-Geräte steuern, Medien abspielen und auf Nachrichten reagieren kann. Das Gerät befindet sich noch in Entwicklung.
Der Lautsprecher soll mit der Zeit mehr über seinen Nutzer lernen und dadurch proaktiver werden. Laut dem Bericht kann er auch persönliche Informationen wie E-Mails einbeziehen, um Anfragen besser einzuordnen. OpenAI
setze zudem auf eine eigene Persönlichkeit des Geräts. Mechanische Elemente können sich selbstständig bewegen und dem Gerät einen lebendigeren Eindruck geben. Was auch immer das heissen mag.
Für Gespräche nutzt OpenAI demnach GPT-Live, eine weiterentwickelte Version des ChatGPT-Sprachmodus ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Dazu kommen eine Kamera, weitere Sensoren und ein Akku, damit sich das Gerät in verschiedenen Räumen nutzen lässt. Intern beschreibt das Unternehm das Produkt offenbar nicht nur als Lautsprecher, sondern als Computer für das KI-Zeitalter.
Eine Vorstellung ist laut Bericht noch in diesem Jahr geplant, der Marktstart könnte 2027 folgen. Neben dem Lautsprecher arbeitet die Hardware-Abteilung dem Bericht zufolge an weiteren Produkten, darunter ein mobiles KI-Gerät
, Wearables
und Ideen für Haushaltsrobotik.
(dow)