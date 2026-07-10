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OpenAI gibt allgemeine Verfügbarkeit von GPT-5.6 bekannt
Quelle: Depositphotos

OpenAI gibt allgemeine Verfügbarkeit von GPT-5.6 bekannt

Per sofort ist OpenAIs jüngste KI-Modellfamilie GPT-5.6 allgemein verfügbar. Das neue Modell wird in den Leistungsstufen Sol, Terra und Luna angeboten.
10. Juli 2026

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Vor rund zwei Wochen hat OpenAI mit GPT-5.6 die jüngste KI-Modellreihe mit den drei Varianten Sol, Terra und Luna vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete). Damals blieb die Nutzung der neuen Modelle noch einer kleinen Zahl ausgewählter Partner und Unternehmen vorbehalten, doch damit ist jetzt Schluss.

Wie der KI-Pionier bekannt gibt, steht die neue Modellfamilie in den drei Ausprägungen Sol, Terra und Luna per sofort allgemein zur Verfügung. Das Flaggschiff Sol setze einen neuen Standard sowohl hinsichtlich Intelligenz, als auch was die Effizienz anbelangt. Dazu komme Sol mit weniger Tokens zurecht und biete damit ein besseres Preis/Leistungsverhältnis. Ausserdem hat man Sol mit einem neuen Ultra-Modus ausgestattet, bei dem viele Agenten komplexe Aufgaben parallel erledigen. Bei den beiden weiteren Varianten handelt es sich im Fall von Terra um ein Modell für den täglichen Gebrauch, während es sich bei Luna um das kosteneffizienteste Modell handelt. Was die Leistung der Modelle betrifft, hat OpenAI mit der Ankündigung diverse Benchmark-Grafiken veröffentlicht, die darüber Auskunft geben.


GPT-5.6 ist per sofort in ChatGPT, Codex und dem OpenAI API verfügbar. Kunden mit Plus-, Pro-, Business- und Enterprise-Abo können zwischen Sol, Terra und Luna wählen, während Sol Ultra nur den Pro- und Enterprise-Nutzern zur Verfügung steht. Free- und Go-User haben Zugriff auf die Terra-Version.

GPT-5.6 wird pro Million Tokens verrechnet. Bei Sol kostet der Input 5 und der Output 30 Dollar, bei Terra sind es 2,5 respektive 15 Dollar und bei Luna noch ein beziehungsweise sechs Dollar. (rd)


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