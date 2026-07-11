cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
OpenAI zieht KI-Browser Atlas den Stecker
Quelle: Depositphotos

OpenAI zieht KI-Browser Atlas den Stecker

OpenAI hat die Entwicklung des KI-gestützten Atlas-Webbrowsers eingestellt. Die Funktionen sollen stattdessen in eine Chrome-Erweiterung wie auch in die ChatGPT-Desktop-App einfliessen.
11. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Kein Jahr ist es her, seit KI-Spezialist OpenAI den hauseigenen Browser Atlas vorgestellt, bei dem erwartungsgemäss die Integration von ChatGPT im Zentrum stand ("Swiss IT Magazine" berichtete). Offenbar hat der Browser die Erwartungen aber nicht erfüllt, denn OpenAI will das Atlas-Projekt einstellen, so ein Bericht von "Techcrunch". Als Grund werden Kosteneinsparungen vermutet. Bereits im März erklärte OpenAIs Application CEO, Fidji Simo, man werde Nebenprojekte zurückfahren, was mitunter zur Folge hatte, dass das Video-Generierungstool Sora eingestellt wurde.


Die Atlas-Funktionalität soll nun in eine Browser-Erweiterung für Chrome einfliessen. Diese soll es den Usern erlauben, Fragen über eine Website zu stellen oder davon eine Zusammenfassung erstellen zu lassen. "Techcrunch" bezeichnet die Extension als direkten Konkurrenten zur Gemini-Implementierung in Chrome, die in etwa dieselben Funktionen ausführen kann. Daneben soll die Atlas-Funktionalität auch in die ChatGPT-Desktop-App einfliessen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

OpenAI: "Superapp" soll ChatGPT, Atlas und Codex zusammenführen

 23. März 2026 - Die steigende Popularität der KI-Produkte von Anthropic setzt OpenAI unter Druck. Mit einer Superapp, die ChatGPT, Atlas und Codex unter einen Hut bringt, will das Unternehmen seine Produkte vereinheitlichen und Ressourcen sparen.

OpenAI bringt mit Atlas eigenen KI-zentrierten Browser

 22. Oktober 2025 - Jetzt mischt auch OpenAI im Browser-Wettbewerb mit: Atlas steht für MacOS zur Verfügung und soll die Interaktion mit ChatGPT deutlich vereinfachen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER