OpenAI zieht KI-Browser Atlas den Stecker

Kein Jahr ist es her, seit KI-Spezialist OpenAI
den hauseigenen Browser Atlas vorgestellt, bei dem erwartungsgemäss die Integration von ChatGPT im Zentrum stand ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Offenbar hat der Browser die Erwartungen aber nicht erfüllt, denn OpenAI will das Atlas-Projekt einstellen, so ein Bericht
von "Techcrunch". Als Grund werden Kosteneinsparungen vermutet. Bereits im März erklärte OpenAIs Application CEO, Fidji Simo, man werde Nebenprojekte zurückfahren, was mitunter zur Folge hatte, dass das Video-Generierungstool Sora eingestellt wurde.
Die Atlas-Funktionalität soll nun in eine Browser-Erweiterung für Chrome einfliessen. Diese soll es den Usern erlauben, Fragen über eine Website zu stellen oder davon eine Zusammenfassung erstellen zu lassen. "Techcrunch" bezeichnet die Extension als direkten Konkurrenten zur Gemini-Implementierung in Chrome, die in etwa dieselben Funktionen ausführen kann. Daneben soll die Atlas-Funktionalität auch in die ChatGPT-Desktop-App einfliessen.
(rd)