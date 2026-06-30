Protons KI Lumo 2.0 kann neu Bilder generieren

Proton hat mit Lumo 2.0 die neue Major-Version seiner eigenen KI vorgestellt
. Die KI wurde laut eigenen Angaben komplett auf einer neuen Architektur nochmals aufgebaut. Nicht geändert haben sich die bekannt strengen Datenschutzmassnahmen von Proton (Schweizer Recht, Hosting im EU-Raum etc.).
Mit der neuen Version kommen auch neue Features. So kann Lumo 2.0 dank Multimodalität sowohl Text als auch Bilder generieren, bearbeiten und analysieren. Weiter habe man die Websuche der KI stark verbessert und mit der Funktion Memories lernt Lumo mit den Eingaben des Nutzers mit. Wie üblich betont Proton
, dass die eingegebenen Daten sicher sind und nicht einmal vom Hersteller selbst eingesehen werden könnten. Eine weitere Neuheit ist Custom Lumos, das die Entwicklung eigener KI-Assistenten ermöglicht.
Im Vergleich zur letzten Lumo-Version (1.4) sei 2.0 massiv leistungsfähiger. Die beiden Ausprägungen der neuen Version – Lumo 2.0 Lite und Lumo 2.0 Max – sind laut Proton
127 respektive 240 Prozent stärker. Damit rangiert die neue Proton-KI im Artificial Analysis Intelligence Index mit 51 Punkten zwischen Claude Sonnet 4.6 (44 Punkte) und GPT 5.5 (55 Punkte).
Proton hatte Lumo in seiner ersten Version im Sommer 2025 vorgestellt
, seit November 2025 gibt es eine Business-Version
. Derzeit nutzen laut Proton rund 10 Millionen Nutzer den Dienst.
(win)