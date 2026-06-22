cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Dropbox baut eigene Datacenter-Infrastruktur in Europa auf
Quelle: Depositphotos

Dropbox baut eigene Datacenter-Infrastruktur in Europa auf

Bisher bot Dropbox seine Services in Europa aus Data Centers von AWS an. Nun wurde eigene Infrastruktur aufgebaut – das entspreche den Bedürfnissen des Marktes.
22. Juni 2026
Swiss IT Magazine bei Google bevorzugen

     

Dropbox erweitert sein Angebot, das Kunden und Partner in Europa beziehen können. Die Bedeutung von Datenstandort, Data Governance und der Kontrolle über geschäftskritische Informationen im europäischen Raum wachse, wie Eric Webster, Chief Business Officer bei Dropbox, schreibt. Partnern und Kunden will man mit dem Aufbau einer eigenen Infrastruktur nun entsprechende Angebote machen können.

Zwar hatte Dropbox bereits ein Angebot mit Datenspeicherung auf europäischem Boden, war hierzu aber bei AWS eingemietet (via "CRN"). Die selbst betriebene Infrastruktur kommt nun als zusätzliche Option für Kunden in Europa dazu. Damit verschaffe man sich mehr Kontrolle darüber, wie Daten in der Region gespeichert und verwaltet werden, während die nahtlose Nutzererfahrung für die Kunden erhalten bleibt.


Das Angebot steht per sofort berechtigten Dropbox-Kunden zur Verfügung. Der Wechsel auf die eigene Dropbox-Infrastruktur muss per Support-Ticket beantragt werden. Mehr Informationen finden sich an dieser Stelle.

"Der Ausbau unserer Infrastruktur in Paris und Frankfurt spiegelt die wachsende Bedeutung des Datenstandorts für Unternehmen in ganz Europa wider", so Webster. "Durch den Betrieb unserer eigenen Infrastruktur innerhalb der EU geben wir unseren Kunden mehr Kontrolle über ihre Daten und bieten ihnen gleichzeitig weiterhin die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Einfachheit, die sie von Dropbox erwarten." (win)


Weitere Artikel zum Thema

Dropbox veröffentlicht neue Apps für ChatGPT

 20. April 2026 - Mit der Dropbox App, der Dropbox Dash App und der Reclaim AI Calendar App lassen sich Dropbox-Funktionen direkt in ChatGPT nutzen, um damit ohne Umwege schneller zu nützlichen Antworten zu kommen.

Google öffnet Beta für Dropbox-zu-Drive-Migration

 12. November 2025 - Google stellt einen neuen Datenmigrationsdienst in einer offenen Beta bereit. Unternehmen können damit Dateien, Ordner und Berechtigungen von Dropbox sicher nach Google Drive kopieren.

Dropbox stellt Passwortmanager Passwords Ende Oktober ein

 30. Juli 2025 - Dropbox stellt Passwords im Herbst 2025 ein und rät Nutzerinnen und Nutzern, ihre gespeicherten Daten rechtzeitig zu exportieren und in einen alternativen Passwortmanager zu übertragen. Der Konzern empfiehlt konkret den Umstieg auf 1Password.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER