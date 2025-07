Dropbox stellt Passwortmanager Passwords Ende Oktober ein

Dropbox stellt Passwords am 28. Oktober 2025 ein. In einer Mitteilung von Dropbox heisst es, man wolle sich künftig stärker auf zentrale Funktionen des Kernprodukts konzentrieren und verzichte deshalb auf den eigenständigen Passwortmanager.Laut Dropbox erfolgen die Änderungen in mehreren Stufen: Ab dem 28. August 2025 wird Passwords in der mobilen App und der Browser-Erweiterung nur noch lesend verfügbar sein, neue Einträge lassen sich dann nicht mehr anlegen und die Auto Fill-Funktion wird abgeschaltet. Am 11. September 2025 deaktiviert Dropbox auch die mobile Passwords-App vollständig, während die Browser-Erweiterung weiterhin Zugriff auf die bestehenden Daten gewährt.Der finale Abschalttermin ist der 28. Oktober 2025 – ab dann sind weder Web- noch Mobile-Zugriff möglich und alle bei Passwords gespeicherten Nutzernamen, Passwörter sowie Zahlungsdaten werden dauerhaft und sicher von den Servern gelöscht, so Dropbox . Die Dark Web Überwachung innerhalb von Passwords endet ebenfalls mit diesem Datum.