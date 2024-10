Dropbox lanciert Universalsuche Dropbox Dash for Business

Dropbox hat Dropbox Dash for Business angekündigt, die neueste Version seiner KI-gestützten Universalsuche Dropbox Dash. Damit soll Teams das Auffinden, Organisieren, Freigeben und Sichern von Unternehmensinformationen erleichtert werden. Dropbox Dash for Business kombiniert dazu universelle Such-, Organisations- und Freigabefunktionen mit einer umfassenden Zugriffskontrolle.Dropbox Dash helfe dabei, Inhalte unabhängig von Art und Speicherort zu finden. Dash for Business biete ein verbessertes Sucherlebnis und ein neues Admin-Onboarding, hält Dropbox fest. Dash lässt sich demnach in alle wichtigen Tools integrieren, die Teams bei der Arbeit verwenden, wie etwa Google Drive, OneDrive, Notion oder Asana. Zur Verbesserung der Suchergebnisse und zum Erstellen von Zusammenfassungen nutze Dash Machine Intelligence auf Basis selbst gehosteter KI, heisst es in der Mitteilung. Die erweiterte Zugriffskontrolle hat Dropbox durch die kürzliche Übernahme der Content-Governance-Plattform Nira umgesetzt – Nira ist direkt in Dash integriert und erlaubt es, vertrauliche Dokumente mit wenigen Klicks zu schützen.Dash for Business ist aktuell in den USA in Englisch für Web und Desktop verfügbar. Ab Anfang 2025 sollen weitere Märkte hinzukommen. Weitere Informationen zu Dash for Business finden sich im Dropbox-Blog . (ubi)