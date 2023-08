Schluss mit unbegrenztem Dropbox-Speicher

25. August 2023 - Dropbox hat das Advanced-Angebot mit unbegrenztem Online-Speicherplatz wegen Missbrauchs zurückgezogen. Der Speicher sei für Krypto-Mining verwendet und auch weiterverkauft worden.

Bis vor kurzem hat Online-Speicheranbieter Dropbox beim Advanced-Angebot den Kunden so viel Speicher versprochen, wie man benötigt. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie der Cloud-Speicher-Anbieter via Blog-Posting mitteilt , hätten im Lauf der Zeit immer mehr Kunden die Advanced-Abos gekauft, um Krypto-Mining zu betreiben. Andere hätten sich zusammengeschlossen, um die Speicherkosten zu teilen und teilweise sei der Speicherplatz sogar weiterverkauft worden.Da man darauf verzichten wolle, eine lange Liste mit erlaubten und nicht erlaubten Anwendungsszenarien zu führen, habe man sich nun dazu entschlossen, auf das "As much space as you need"-Angebot zu verzichten. Neu gilt daher beim Advanced-Angebot, dass Kunden mit drei aktiven Lizenzen ein Speichervolumen von 15 TB nutzen können. Für jede weitere Lizenz gibt es zusätzliche 5 TB Speicherplatz.Bestehende Advanced-Kunden, die bis zu 35 TB an Speicher belegen, können diesen sowie weiter 5 TB während fünf Jahren ohne zusätzliche Kosten weiterhin nutzen. Das eine Prozent an Kunden, die sich über der 35-TB-Limite Speicher bewegen, bekommen ebenfalls zusätzliche 5 TB und können das Volumen aber nur noch ein weiteres Jahr verwenden. Mit der Migration bestehender Kunden auf das neue Modell will man per 1. November starten. (rd)