Dropbox veröffentlicht Tool für Zusammenarbeit an Videos

(Quelle: Dropbox)

26. April 2023 - Dropbox Replay ist fertig und weltweit verfügbar. Die neue Anwendung, die sich unter anderem auch in Adobe Premiere Pro integrieren lässt, soll den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess für Video-, Bild- und Audioprojekte vereinfachen.

Im Oktober 2021 hat Dropbox mit Replay ein neues Tool zum Überprüfen und Genehmigen von Video-, Bild- und Audiodateien vorgestellt sowie als Beta-Version veröffentlicht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun ist die Testphase beendet und Replay ab sofort weltweit für jedermann erhältlich Die neue Anwendung steht Dropbox-Nutzern aller Tarife zur Verfügung. Allerdings ist der Zugriff dabei eingeschränkt. Wer den vollen Funktionsumfang wünscht, benötigt ein Standard-, Pro-, Plus- oder Advanced-Abo sowie ein entsprechendes, kostenpflichtiges Replay Add-on. Zu den Premium-Features gehören unter anderem automatisch generierte Videotranskriptionen und Untertitel, Fristen für die Rückmeldung von Mitwirkenden oder das Archivieren von Projekten in Dropbox.Schliesslich teilt Dropbox auch mit, dass sich Dropbox Replay in gängige Videobearbeitungsprogramme wie Adobe Premiere Pro, Davinci Resolve, Lumafusion sowie in Kürze auch in Apple Final Cut Pro integrieren lässt. (mv)