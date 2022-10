Neues Screen-Recording-Tool für Dropbox

(Quelle: Dropbox)

26. Oktober 2022 - Mit Capture will Dropbox die asynchrone Kommunikation erleichtern, können mit dem Tool doch etwa Botschaften mit Screenshots, GIFs oder Videos übermittelt werden.

Den Dropbox-Nutzern in allen Abo-Modellen steht mit Dropbox Capture ab sofort ein neues Tool zur Verfügung, das seit dem letzten Jahr in einer Beta-Version bereitstand ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Mit Hilfe von Dropbox Capture lassen sich Nachrichten mit Screenshots, GIFs oder Videos, die direkt auf dem eigenen Bildschirm aufgezeichnet wurden, übermitteln. Dabei lassen sich unter anderem Videos zuschneiden, transkribieren, kommentieren, Screenshots markieren, Hyperlinks hinzufügen und mitverfolgen, wer ein Video angeschaut hat. Mit diesem neuen Feature will Dropbox laut Mitteilung umständliche Kommunikation überwinden und Menschen über verschiedene Zeitzonen hinweg die asynchrone Kommunikation mit ansprechenden Videobotschaften erleichtern.Aktuell ist Dropbox Capture in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch und Portugiesisch verfügbar, weitere Sprachen sollen folgen. Mit Dropbox Professional, Standard, Advanced und Enterprise können Nutzer Videos in beliebiger Länge in 4K aufnehmen und bearbeiten. Mit den Abos Basic, Plus und Family können bis zu zwei Stunden in 1080p aufgenommen und Videobotschaften mit einer Länge von unter fünf Minuten bearbeitet werden.