Dropbox automatisiert das digitale Dateisystem

(Quelle: Dropbox)

3. November 2021 - Neue Dropbox-Features mit Automatisierungsfunktionen sollen das Auffinden und Bearbeiten von Inhalten in grossen Dateibeständen massgeblich erleichtern.

Mit neuen Funktionen will es Dropbox seinen Usern erleichtern, digitale Inhalte zu organisieren, zu finden und zu bearbeiten. Der Online-Storage-Anbieter setzt dabei auf Automatisierung und führt darüber hinaus eine neu gestaltete Signierungs-App ein.Mit der Automatisierung von Ordnern und Dashboard möchte Dropbox Probleme beim Suchen der gewünschten Inhalte im Dateidschungel eliminieren – zum Beispiel im Fall von übervollen Ordnern, in denen viele überflüssige oder veraltete Files leben, vor allem dann, wenn mehrere Nutzer zur Datenflut beigetragen haben. Neu lassen sich deshalb automatisierte Ordner erstellen, in denen bestimmte Organisationsaufgaben automatisch ausgeführt werden. Dazu gehört das Benennen, Sortieren, Markieren und Konvertieren, wenn eine Datei zum Ordner hinzukommt. Die automatisierten Ordner lassen sich über ein Dashboard konfigurieren und managen. Diese Funktionen sind vorerst für Teams und später für Einzel- und Familienabos zugänglich.Automatisieren lässt sich unter anderem die Benennung der Dateien anhand von Kategorien, die auf den automatisierten Ordner angewendet werden. So lässt sich zum Beispiel die Benennung von Fotos mit dem Aufnahmedatum und dem Namen des übergeordneten Ordners ergänzen. Ausserdem kann Dropbox die Dateien nach Datum, Stichwort oder Aktivitätsgrad automatisch in Unterordner verschieben, wobei sich die Änderungen vor der Ausführung in einer Vorschau prüfen lassen.